Удмуртия вошла в топ-5 регионов РФ по микрозаймам на повседневные нужды

Удмуртия заняла третье место в России по запросам на микрозаймы на повседневные нужды, пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование Moneyman. За девять месяцев 2025 года 43,1% микрозаймов в регионе было оформлено для таких целей. Лидерами списка стали Калмыкия (44,2%), Тыва (43,7%), Тюменская область (42,4%) и Алтай (41,5%).

Наименьшая доля микрозаймов на повседневные нужды наблюдается в Москве (28,3%) и Чукотском автономном округе (29,2%). При этом средняя сумма микрозаймов в регионах с низкими показателями составляет 16,89 тыс. руб., что выше, чем у лидеров списка (13,23 тыс. руб).

Анастасия Лопатина