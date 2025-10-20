Москалькова предупредила о мошенниках, притворяющихся ее сотрудниками

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о новой схеме телефонного мошенничества, при которой преступники выдают себя за сотрудников ее аппарата. По словам омбудсмена, злоумышленники пишут гражданам в WhatsApp, Telegram и «Вконтакте». Они направляют запросы на предоставление расширенных персональных данных и просят заполнить анкету.

«Это мошенники!» — подчеркивается в сообщении в Telegram-канале госпожи Москальковой.

С помощью полученных данных преступники смогут получить доступ к банковским счетам и «Госуслугам» жертвы.