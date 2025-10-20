Уфимцу, вытолкнувшему жену в окно, вынесли приговор

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 52-летнего местного жителя к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 115 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в июле прошлого года между супругами произошел конфликт. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый ударил жену, сломав ей нос, а затем вытолкнул в окно пятого этажа. Пострадавшая скончалась в больнице через неделю от полученных травм.

Подсудимый не признал вину. Также в пользу малолетней дочери погибшей взыскана компенсация в размере 1 млн руб.

Олег Вахитов