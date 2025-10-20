Главе СКР доложат по делу о нападении собаки на ребенка в Кунашакском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собаки на четырехлетнего ребенка в Кунашакском районе Челябинской области. До настоящего момента хозяина животного так и не привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в августе этого года на берегу озера Куяш. По данным СК, агрессивная собака, которая гуляла без поводка и намордника, напала на ребенка, откусив ему часть уха. Пострадавшего госпитализировали. Обращения родных в различные инстанции о привлечении хозяина собаки к ответственности результатов не принесли.

В управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело. О результатах расследования отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального ведомства Константин Правосудов.

Ольга Воробьева