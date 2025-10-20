Красноярца оправдали по приговору 1947 году о контрреволюционной агитации

Осужденному по делу об измене Родине (58 п. «а» УК РСФСР) и контрреволюционной агитации (ст. 58.10 УК РСФСР) в 1947 году уроженцу Красноярска Григорию Лещуку судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) частично отменила приговор. Как указывается в картотеке дела, ВС реабилитировал красноярца по статье о контрреволюционной агитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С кассационной жалобой ранее обратился заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. В заявлении он указал, что осуждение по ст. 58.10 подлежит отмене, поскольку из положения закона «О реабилитации жертв политических репрессий» следует, что агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности, а осужденные по таким делам реабилитируются независимо от обоснованности предъявленных обвинений. В остальном приговор был оставлен без изменений.

«Как усматривается из материалов уголовного дела, законность осуждения Лещука за измену Родине сомнений не вызывает, поскольку его виновность в преступлении подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе признательными показаниями самого осужденного»,— говорится в определении ВС.

Согласно материалам дела, в период Великой отечественной войны Григорий Лещук проживал на территории, оккупированной немецкими войсками. В июне 1943-го он добровольно вступил в состав немецкой армии. В марте 1945-го фигурант дела попал в плен к союзникам, после чего был репатриирован в СССР, и направлен на Сахалин шахтером.

Правоохранительные органы установили, что Григорий Лещук, будучи работника шахты, критиковал представителей руководства, восхвалял жизнь за границей и распространял антисоветские высказывания среди рабочих. Эти действия Военный трибунал Сахалинского округа квалифицировал как контрреволюционную агитацию. Согласно приговору, 27 июня 1947 года подсудимому по совокупности преступлений назначили 10 лет в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на три года.

Александра Стрелкова