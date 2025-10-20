Сарапульчанина обвиняют в мошенничестве на 3 млн рублей

В Сарапуле 44-летний местный житель задержан по подозрению в серии мошенничеств с продажей автомобилей (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что в 2024 году он убедил двух знакомых, что работает в организации, занимающейся поставкой машин из-за рубежа, и предложил им купить три иномарки по заниженным ценам.

После получения денег по заключенным договорам автомобили не были поставлены, а средства возвращены не были. Ущерб составил более 3 млн руб. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Анастасия Лопатина