На острове Пханган в Таиланде задержаны 20 россиян

На острове Пханган в тайской провинции Сураттхани за последние несколько дней задержали порядка 20 россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудников полиции на острове.

Большинство российских граждан были задержаны за визовые нарушения, уточнили в полиции. «Но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — заявил дежурный офицер участка.

Агентство указывает, что пыталось выяснить подробности о возможном задержании за торговлю запрещенными веществами гражданина РФ — об этом писали Telegram-каналы. В сентябре местные СМИ писали о задержании на Пхангане россиянина, который нелегально сдавал иностранным туристам мотоциклы в аренду.