Работу автомойки в Нижнем Новгороде приостановили из-за жалоб на шум

Суд на 30 суток приостановил деятельность автомойки самообслуживания в Нижнем Новгороде из-за жалоб на шум. Индивидуального предпринимателя Смотракова А.А. признали нарушителем по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Автомойка находится на улице Норильской, 6а в Ленинском районе. На шум от ее работы в ночное время пожаловался житель дома №8. Специалисты ведомства и суд подтвердили, что уровень шума действительно превышает допустимые нормы. Кроме того, предприниматель не разработал проект санитарно-защитной зоны объекта.

Галина Шамберина