ФИНГО-Сибирь приняла участие в VIII Всероссийском экологическом форуме

ФИНГО-Сибирь (входит в Группу ФИНГО), единственный производитель газоочистных фильтров в Кузбассе, приняла участие в VIII Всероссийском индустриальном экологическом форуме, который прошел в Новокузнецке. Стенд компании посетили официальные лица — представители Министерства природных ресурсов и Министерства угольной промышленности Кемеровской области. В рамках коллаборации с «Движением Первых» эксперты ФИНГО-Сибирь рассказали школьникам о важности профессии экологического машиностроителя и о том, как создаются передовые газоочистные установки.

Фото: Предоставлено Группой ФИНГО

«ФИНГО-Сибирь — уникальное предприятие, оно единственное в Кузбассе производит газоочистное оборудование, — подчеркнула Заира Махачева, генеральный директор Группы ФИНГО. — Ключевая цель нашей компании - возрождение отечественного экологического машиностроения, его передовой научной школы и кадрового потенциала. Мы применяем в Кузбассе наши лучшие производственные практики, которые не только улучшают экологию и повышают качество жизни людей, но обеспечивают отечественный технологический суверенитет в нашей отрасли».

Именно возрождение экологического машиностроения в нашей стране стало ключевой темой доклада госпожи Махачевой в рамках пленарного заседания «Промежуточные итоги реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Спикер обратила внимание на то, что согласно Сводной стратегии развития обрабатывающий промышленности Российской Федерации до 2030 года доля российского оборудования в экологическом машиностроении к 2035 году должна достичь 80%. При этом жесткая ценовая конкуренция с китайскими и индийскими производителями, ограниченный доступ к финансированию и рост стоимости капитала, которые влекут за собой отсрочку модернизаций у наших заказчиков, являются ключевыми стоп-факторами, существенно ограничивающими рост как доли российских производителей, так и рынка в целом. Группа ФИНГО предлагает решать эти проблемы путем комплексного подхода, через активную государственную поддержку отрасли, новые исследования и разработки, улучшение сервисного обслуживания и сопровождение продукта на протяжении всего жизненного цикла.

Тема развития отечественного экомаша получила развитие и в рамках круглого стола «Современные технологии газоочистки: диалог производителей и практиков», где главный технический специалист Группы ФИНГО Антон Корчагин рассказал о модернизации и повышении эффективности устаревших газоочистных установок. Главной проблемой спикер считает нахождение баланса между расходами на установку нового оборудования и повышением эффективности очистки воздуха, при одновременном сведении к минимуму простоев в производственном процессе. Специалисты нашей компании разработали несколько подходов, которые позволяют добиться более эффективной работы ГОУ. Так конструктивный метод предполагает изменение компоновки внутреннего механического оборудования, наращивание высоты, оптимизацию системы газораспределения. Режимный метод заключается в регулировании режимов регенерации, электрического режима, интеллектуальном контроле работы узлов. В итоге модернизация позволяет экономить до 30% капитальных затрат по сравнению с полной заменой существующего оборудования на новое.

Всероссийский индустриальный экологический форум проходит в Новокузнецке уже восьмой раз. В работе площадок приняли участие представители бизнеса, федеральных и региональных министерств, научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Майкопа, Мурманска, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Новокузнецка и других городов Кузбасса.

Группа ФИНГО является крупнейшим российским поставщиком инновационных решений в сфере газоочистки. Она производит высокотехнологичные газоочистные фильтры для ключевых отраслей российской экономики. Основными потребителями ее продукции являются предприятия добывающей промышленности, в том числе угольной энергетики, черной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажного и цементного производства. Газоочистные фильтры, произведенные группой ФИНГО, установлены в 56 странах мира и 400 российских городах. С 2019 года, когда начал реализовываться федеральный проект «Чистый воздух», компания продолжает поставлять оборудование на предприятия Братска, Красноярска, Ачинска, Челябинска, Иркутска, Искитима. Объем выпущенной продукции превышает 1 млн 300 тыс. тонн, это более 3000 газоочистительных установок. Оборудование ФИНГО позволяет достичь высокой степени очистки воздуха на 99,99%. Среди основных позиций - электрофильтры, рукавные фильтры, установки сероочистки, системы селективного каталитического восстановления. Предприятие также оказывает услуги по комплексным поставкам, обследованию оборудования, инжинирингу, шефмонтажу и сервисному обслуживанию. Производственные процессы «ФИНГО» сертифицированы в соответствии с международными стандартами EN 1090, EN ISO 3834-2:2005, EN ISO 9712:2012 В группу ФИНГО входит Семибратовский завод газоочистного оборудования (СЗГО) - старейшее и крупнейшее экологическое предприятие в России. Завод ведет свою историю с 22 апреля 1944 года, когда приказом Наркомата химической промышленности СССР было объявлено о начале строительства первого завода по производству газоочистного и пылеулавливающего оборудования. Второй производственной площадкой группы стала ФИНГО-Сибирь, расположенная в городе Калтан, Кемеровская область – Кузбасс, созданная в июне 2021 года. В конце 2023 года на предприятии началась модернизация, в рамках которой завершились работы по восстановлению здания цеха, а также проходит закупка нового оборудования. Одновременно на ФИНГО-Сибирь стартовало производство деталей корпусов газоочистных фильтров. Первыми заказчиками стали предприятия российской энергетической отрасли.

