МИД Ирана анонсировал переговоры со спецпредставителем президента РФ по Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев 20 октября нанесет визит в Иран, где проведет переговоры с иранской стороной. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Спецпредставитель РФ по Сирии господин Лаврентьев сегодня проведет встречи с представителями МИД Ирана, а также другими (официальными лицами. — "Ъ")»,— сказал господин Багаи.

Контакты пройдут в рамках постоянных консультаций между Ираном и Россией по ядерному вопросу и другим двусторонним темам, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

По данным агентства Tasnim, ожидается встреча спецпредставителя президента РФ с с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

15 октября президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа совершил визит в РФ и провел переговоры в Кремле с Владимиром Путиным. По итогам контактов сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани сообщал, что стороны затрагивали вопрос российских военных баз в Сирии, однако на данный момент не достигли новых соглашений.

Анастасия Домбицкая