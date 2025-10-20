Автолюбители переобуваются по сезону

Время визита на шиномонтаж все ближе, и позаботиться о записи к специалисту уже стоит. Об этом говорят не только работники профильных сервисов, но и столбики термометров. Синоптики отмечают, что конец октября будет относительно теплым, но ночные температуры с середины недели все-таки приблизятся к минусовым значениям. Наступил ли сезонный ажиотаж и как в этом году решается классическая дилемма: шипы или липучки? Выяснял Станислав Крючков.

Базовый сценарий предполагает, что менять колеса следует при снижении среднесуточной температуры до +7°C. В столичном регионе момент настал, уверены в подмосковном Минтрансе. Некоторые водители уже переобулись, другие застолбили слот на ближайшее время, рассказали “Ъ FM” в одном из пунктов Pit Stop: «Вы не для асфальта и не для шин резину ставите, а для своей безопасности. Это самое важное. Мы уже две недели как переобуваем, но у нас по записи, так что проблем с очередями нет».

В Минтрансе говорят, что отдать предпочтение тому или иному типу шин стоит, исходя из географии своих передвижений: на городских дорогах шипованная резина уместна с появлением обледенелостей. То есть, по сути, предпочтительна липучка. Для тех, кто живет за городом, выбор более сложен, говорит директор автосервиса «Fit service Ярославское шоссе» Андрей Кузин: «Шипы или липучка — кому что нравится. Цены немножечко совсем выросли, если сравнивать с прошлым годом. Очередей как таковых сейчас нет, ожидаем их, как только ударят первые заморозки, как будет первый гололед. Каждый год это абсолютно нормальное явление».

Отговорила роща золотая, а летние колеса пора отправлять на хранение. Полгода стоят 5-6 тыс. руб. за комплект, замена зависит от размерности колеса, поясняет вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Заодно проводят базовые профилактические действия: «Смазка петель, замена дворников, осмотр световых приборов. Если диски 18-19 дюймов, шиномонтаж сейчас в среднем обойдется до 8 тыс. руб., если 20-21 — до 12 тыс. руб.».

Естественно, переобуваться нужно во что-то новое или оставшееся с прошлого сезона. Для тех, кто обновил шины, расходы за год выросли. Особенно у тех, кто предпочитает классические бренды, отмечает директор техцентра «Автосвита» Мария Посеницкая: «Очень неплохие корейские бренды подорожали незначительно, в пределах 10%. Бренды, которые под санкциями, но все-таки попадают на наш рынок, подорожали существенно — до 60%. Есть еще очень большой рынок китайской резины, но она пока доверия не вызывает, ее мало кто заказывает, потому что пока еще себя не очень китайские бренды показали».

На рынке десятки марок из КНР. Некоторые уже вполне сформировали себе репутацию, прежде всего, за счет доступности, говорит автоэксперт Сергей Данилов: «Есть люди, которые готовы переплатить за бренд, порядка 200 тыс. руб. за комплект.

Кто-то на своем опыте опробовал китайскую резину, по цене она более чем доступна — 35 тыс. руб. за комплект 20 радиуса, и она прекрасно себя показала».

Выбор резины — дело индивидуальное. Но минимизировать энергозатраты и время ожидания в очереди можно уже сейчас. В центре столицы ближайшие слоты при онлайн-записи через три-четыре дня.

Станислав Крючков, Ангелина Зотина, Андрей Дубков