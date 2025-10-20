Студент УГНТУ завоевал золотую медаль на олимпиаде по химии в Туркменистане

Студент второго курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Вадим Харисов победил на Международной олимпиаде по химии в Ашхабаде, сообщила пресс-служба уфимского вуза. Он набрал наибольшее количество баллов среди студентов химических специальностей. Олимпиада прошла с 15 по 17 октября в Туркменском государственном университете имени Махтумкули.

Ранее Вадим Харисов, который учится в Евразийской политехнической школе УГНТУ по направлению «Передовые производственные технологии в нефтегазопереработке и нефтегазохимии», забрал золотые медали на международных олимпиадах в Китае, Саудовской Аравии, Швейцарии и Казахстане.

Всего российские студенты завоевали на олимпиаде в Туркменистане 13 золотых медалей из 26 возможных, а также выиграли 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Олег Вахитов