Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Есть рыбоженщины в русских селеньях

Новый роман Александра Проханова появился и исчез с прилавков

Роман Александра Проханова «Лемнер», навеянный мятежом ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года, вышел недавно, но сейчас, после приключившегося вокруг книги скандала, купить ее непросто. Михаил Трофименков, которому удалось прочитать роман, считает, что это вершинная проза 87-летнего писателя, главного политического сюрреалиста русской литературы.

Фото: АСТ

Фото: АСТ

«Я слышал, режиссеров часто посещают бреды. Ваш — войдет в показания как замаскированный умысел»,— инкриминирует на допросе режиссеру Серебряковскому заместитель руководителя президентской администрации Сюрленис.

«Бреды» — заметим, чтоб потом к филологическим проблемам не возвращаться,— неологизм Проханова. Ну и до кучи не будем напоминать ему, что «Шоколадницу» написал не Вермеер, а Лиотар, Фидий — ваятель, а не оратор. Александров на русском троне восседало не двое, а трое, а телохранители не ходят «увешанные рациями», ибо руки должны быть свободны. Все это — вопросы к редакторам, к автору вопросов нет: ему можно.

Серебряковский замышлял не только погубить президента Леонида Леонидовича Троевидова, запустив в его театральную ложу бенгальских змей, но и в сговоре с альбигойцами и прочими «рыбоженщинами и жабомужчинами» сжечь храм в Кижах, разрушив тем самым связь земной Руси с Русью Святой. Ах да, еще он похитил полотно великого русского художника Рембрандта «Ночной дозор», которое спрятал в Вышнем Волочке на чердаке дома местного участкового.

Писателей, однако, тоже часто посещают «бреды».

«Читаю. Ору!» — призналась писательница Софья Синицкая, исторической фантазией не обделенная. Лучшая рецензия.

Творческий метод Проханова можно окрестить «бредом». А можно — чревовещанием, психоделикой, магическим реализмом, визионерской графоманией в хорошем смысле слова. Сюрреализмом, наконец.

Именно в поэтике сюрреалистов впервые сливались воедино люди и моллюски, люди и неодушевленные предметы.

Женщины африканского племени «шедим» могут метать икру. Страшный Пикассо-единорог — преследовать московского мальчика. А «серые кардиналы» Кремля —оборачиваться разноцветными попугаями, пытающимися расклевать зернышко по имени Михаил Соломонович Лемнер. Пересказать, расчленить текст невозможно: единый поток льется из уст негодяев и героев, ведьм и шлюх, самого автора.

Лемнер, мальчик из хорошей семьи, хозяин проститутского агентства «Лоск» и ЧОПа «Волк», обращает на себя внимание трех «серых кардиналов»: Светоча, Сюрлениса и рыжего Чулаки — поскольку оказывается неизвестным науке способом потомком Романовых и претендентом на престол. Для начала его, закаленного в криминальных войнах и сжимающего в руке золотой пистолет, отправляют завоевывать Африку и Украину, а затем и Россию: подавлять мятеж либералов и самому поднимать мятеж, описанный в неожиданной, почти реалистической манере.

Проханов пишет роман о России и путается в «России Райской», «России Подлинной», «России мнимой», она же «квадратный корень из минус единицы». России — Богородицы и Дьяволородицы. России, уводящей Лемнера на путь Гришки Отрепьева, но и преграждающей ему дорогу на Москву.

Александр Проханов

Александр Проханов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Проханов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его метафор русской истории слишком много, и все они невеселы. Мельничные жернова, качели, катакомбы, сужающиеся до отверстия пистолетного дула, мясорубка, прорубь. Мрачно, но как торжественно!

Когда Проханов пишет о любви, о русской гармонии, он трогательно слаб. Но когда пишет о войне, о бойне — предстает главным баталистом русской прозы. Как военкор, насмотревшийся на смерть со времен острова Даманский, он несомненно ненавидит войну. Дорогого стоят описания самоубийственных штурмов батальонов «Дельфин» (людоеды и маньяки), «Око» (слепые), «Магдалена» (блудницы, идущие на пулеметы в мини-юбках и туфлях на хрустальных подошвах) и «Тятя» (дети).

Как своего рода Гойя, он не может не упиваться бедствиями войны. Но при этом он, будучи как человек государственником, как художник отвергает любую несомненно чарующую его власть.

Проханов препарирует любой дискурс, доводит его до предела, будь то дискурс оппозиции, обвиняющей президента во всех смертных грехах, или дискурс адептов «традиционных ценностей», приветствующих смертные казни (отменная пародия на сталинские «показательные процессы») под звуки «Калинки-малинки» и «Комбата-батяни».

Взять хотя бы Пушкина. Его звонким именем Лемнер окрестил свой африканский батальон: теперь вместо гимна «Волка» «У каждой пули есть своя улыбка» звучит бодрый марш «Я помню чудное мгновенье». А в Банги открывается памятник поэту. «Пушкин был могучим воином (…) На щеках красовались ритуальные надрезы. В одной могучей руке он сжимал копье с наконечником из красного дерева (…) В другой руке он держал отсеченную голову Дантеса».

Умрите, сказочники Виктор Пелевин и Владимир Сорокин, лучше о «русской идее» не скажете.

Александр Проханов. Лемнер. М.: АСТ, КПД, 2025.

Михаил Трофименков

Фотогалерея

Как начался и чем закончился мятеж ЧВК «Вагнер»

Предыдущая фотография
В ходе спецоперации на Украине основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно критиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в «снарядном голоде» и в больших жертвах в ходе боев. Публичным конфликт стал во время многомесячного штурма Бахмута (Артемовска), решающую роль в котором сыграли бойцы ЧВК &lt;br>На фото: обращение Евгения Пригожина к руководству Минобороны РФ по поводу нехватки боеприпасов от 5 мая 2023 года

В ходе спецоперации на Украине основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно критиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в «снарядном голоде» и в больших жертвах в ходе боев. Публичным конфликт стал во время многомесячного штурма Бахмута (Артемовска), решающую роль в котором сыграли бойцы ЧВК
На фото: обращение Евгения Пригожина к руководству Минобороны РФ по поводу нехватки боеприпасов от 5 мая 2023 года

Фото: @orchestra_w

23 июня 2023 года в Telegram-каналах ЧВК распространились аудиозаписи, выпущенные от имени Евгения Пригожина, о ракетных ударах, якобы нанесенных Минобороны РФ по тыловым лагерям ЧВК, и о гибели «огромного количества бойцов». Опубликованные в качестве подтверждения видеоролики многие эксперты сочли сомнительными &lt;br>На фото: кадр из видео Telegram-канала «Оркестр-Вагнера», в описании которого написано: «Поступают сообщения о ракетном ударе по тыловому лагерю ЧВК &quot;Вагнер&quot;... По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными МО РФ»

23 июня 2023 года в Telegram-каналах ЧВК распространились аудиозаписи, выпущенные от имени Евгения Пригожина, о ракетных ударах, якобы нанесенных Минобороны РФ по тыловым лагерям ЧВК, и о гибели «огромного количества бойцов». Опубликованные в качестве подтверждения видеоролики многие эксперты сочли сомнительными
На фото: кадр из видео Telegram-канала «Оркестр-Вагнера», в описании которого написано: «Поступают сообщения о ракетном ударе по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер"... По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными МО РФ»

Фото: @orchestra_w

Минобороны РФ опровергло утверждения о ракетных ударах, назвав их «информационной провокацией». Несмотря на это совет командиров ЧВК принял решение остановить «зло, которое несет военное руководство» России. «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел»,— заявил господин Пригожин, пригрозив уничтожать на своем пути «любые блокпосты и любую авиацию». Судя по быстроте и слаженности действий наемников, их выступление было заранее хорошо спланировано — бойцы ЧВК перешли административную границу Ростовской области как минимум в двух местах. В ночь на 24 июня Евгений Пригожин заявил, что его отряды входят в Ростов-на-Дону. Он утверждал, что солдаты срочной службы ВС РФ, которые должны были помешать продвижению войск ЧВК «Вагнер», «отошли в стороны»

Минобороны РФ опровергло утверждения о ракетных ударах, назвав их «информационной провокацией». Несмотря на это совет командиров ЧВК принял решение остановить «зло, которое несет военное руководство» России. «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел»,— заявил господин Пригожин, пригрозив уничтожать на своем пути «любые блокпосты и любую авиацию». Судя по быстроте и слаженности действий наемников, их выступление было заранее хорошо спланировано — бойцы ЧВК перешли административную границу Ростовской области как минимум в двух местах. В ночь на 24 июня Евгений Пригожин заявил, что его отряды входят в Ростов-на-Дону. Он утверждал, что солдаты срочной службы ВС РФ, которые должны были помешать продвижению войск ЧВК «Вагнер», «отошли в стороны»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

24 июня в соцсетях стали распространяться видеообращения заместителя командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина (кадр на фото) и первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева (один из кураторов ЧВК в Минобороны), которые призывали бойцов и командиров «Вагнера» остановиться. «Это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу»,— заявил генерал Алексеев

24 июня в соцсетях стали распространяться видеообращения заместителя командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина (кадр на фото) и первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева (один из кураторов ЧВК в Минобороны), которые призывали бойцов и командиров «Вагнера» остановиться. «Это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу»,— заявил генерал Алексеев

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

К утру 24 июня под контроль ЧВК «Вагнер» были взяты военные объекты Ростова-на-Дону, включая командный пункт СВО &lt;br>На фото: танк ЧВК в воротах ростовского цирка

К утру 24 июня под контроль ЧВК «Вагнер» были взяты военные объекты Ростова-на-Дону, включая командный пункт СВО
На фото: танк ЧВК в воротах ростовского цирка

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Утром 24 июня на связанных с ЧВК ресурсах было опубликовано видео встречи Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым. Он пообещал не мешать им управлять войсками в зоне СВО и заявил, что бойцы ЧВК будут блокировать Ростов, пока они «не получат Герасимова и Шойгу», а если не получат, то отправятся в Москву

Утром 24 июня на связанных с ЧВК ресурсах было опубликовано видео встречи Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым. Он пообещал не мешать им управлять войсками в зоне СВО и заявил, что бойцы ЧВК будут блокировать Ростов, пока они «не получат Герасимова и Шойгу», а если не получат, то отправятся в Москву

Фото: t.me / razgruzka_vagnera

Национальный антитеррористический комитет заявил о возбуждении ФСБ уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия». Утром 24 июня Минобороны РФ опубликовало обращение к наемникам из ЧВК «Вагнер» с призывом к проявлению «благоразумия». В обращении утверждалось, что бойцов обманом втянули в вооруженный мятеж, многие уже «осознали свою ошибку» &lt;br>На фото: жители Ростова-на-Дону фотографируются с танком ЧВК, 24 июня

Национальный антитеррористический комитет заявил о возбуждении ФСБ уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия». Утром 24 июня Минобороны РФ опубликовало обращение к наемникам из ЧВК «Вагнер» с призывом к проявлению «благоразумия». В обращении утверждалось, что бойцов обманом втянули в вооруженный мятеж, многие уже «осознали свою ошибку»
На фото: жители Ростова-на-Дону фотографируются с танком ЧВК, 24 июня

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Президент Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее «предательством» и «отступничеством», провел параллель с 1917 годом и пообещал «неминуемое наказание» всем, «кто сознательно встал на путь предательства». Евгений Пригожин в аудиосообщении заявил, что ЧВК «Вагнер» не собирается складывать оружие и подчиняться требованиям президента

Президент Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее «предательством» и «отступничеством», провел параллель с 1917 годом и пообещал «неминуемое наказание» всем, «кто сознательно встал на путь предательства». Евгений Пригожин в аудиосообщении заявил, что ЧВК «Вагнер» не собирается складывать оружие и подчиняться требованиям президента

Фото: Пресс-служба президента РФ

В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор предупредил о возможных отключениях интернет-ресурсов в районах проведения КТО. Президент подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. В Подмосковье до 1 июля были отменены все массовые мероприятия &lt;br>На фото: военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор предупредил о возможных отключениях интернет-ресурсов в районах проведения КТО. Президент подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. В Подмосковье до 1 июля были отменены все массовые мероприятия
На фото: военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В Липецкой, Тульской и Московской областях частично запретили транзитный проезд, в Воронежской области полностью перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Параллельно в соцсетях появлялись кадры продвижения колонны ЧВК «Вагнер» на север &lt;br>На фото: военнослужащие на съезде с МКАД в Ясенево

В Липецкой, Тульской и Московской областях частично запретили транзитный проезд, в Воронежской области полностью перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Параллельно в соцсетях появлялись кадры продвижения колонны ЧВК «Вагнер» на север
На фото: военнослужащие на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

В Санкт-Петербурге во дворе связанного со структурами Евгения Пригожина отеля Trezzini Palace сотрудники правоохранительных органов обнаружили в грузовике «Газель» коробки, набитые пятитысячными купюрами на общую сумму 4 млрд руб. Также было изъято еще 6 млрд в автомобиле Citroen, который находился на подземной парковке River Palace Hotel на Васильевском острове. Сам Евгений Пригожин тогда говорил, что изъятые деньги полагались бойцам ЧВК, а также на выплаты семьям погибших наемников. Впоследствии найденные при обысках миллиарды вернули бизнесмену

В Санкт-Петербурге во дворе связанного со структурами Евгения Пригожина отеля Trezzini Palace сотрудники правоохранительных органов обнаружили в грузовике «Газель» коробки, набитые пятитысячными купюрами на общую сумму 4 млрд руб. Также было изъято еще 6 млрд в автомобиле Citroen, который находился на подземной парковке River Palace Hotel на Васильевском острове. Сам Евгений Пригожин тогда говорил, что изъятые деньги полагались бойцам ЧВК, а также на выплаты семьям погибших наемников. Впоследствии найденные при обысках миллиарды вернули бизнесмену

Фото: Оперативная съемка

В этот же день в «ЧВК Вагнер Центре» (создан в октябре 2022 года как «патриотический проект» с бесплатной раздачей площадей тем компаниям, которые помогают спецоперации) на Зольной улице прошли обыски с участием ОМОНа и Росгвардии

В этот же день в «ЧВК Вагнер Центре» (создан в октябре 2022 года как «патриотический проект» с бесплатной раздачей площадей тем компаниям, которые помогают спецоперации) на Зольной улице прошли обыски с участием ОМОНа и Росгвардии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В регионах центральной России отменялись выпускные вечера и другие массовые мероприятия, по всей стране демонтировали баннеры ЧВК «Вагнер», а депутаты, сенаторы, губернаторы выражали решительную поддержку президенту и осуждали мятежников

В регионах центральной России отменялись выпускные вечера и другие массовые мероприятия, по всей стране демонтировали баннеры ЧВК «Вагнер», а депутаты, сенаторы, губернаторы выражали решительную поддержку президенту и осуждали мятежников

Фото: AP

Во второй половине дня 24 июня в соцсетях появились кадры атаки, якобы совершенной на колонну вагнеровцев вертолетом прямо в черте Воронежа. Мятежники, судя по опубликованным видео, пытались сбить «вертушку», но промахнулись. Также появилось видео с кадрами возгорания резервуара с авиационным топливом на территории расположенной рядом нефтебазы. О причине возгорания не сообщалось. В течение дня в Telegram-каналах сообщалось о поражении нескольких летательных аппаратов и гибели летчиков, но официально ни один случай не был подтвержден

Во второй половине дня 24 июня в соцсетях появились кадры атаки, якобы совершенной на колонну вагнеровцев вертолетом прямо в черте Воронежа. Мятежники, судя по опубликованным видео, пытались сбить «вертушку», но промахнулись. Также появилось видео с кадрами возгорания резервуара с авиационным топливом на территории расположенной рядом нефтебазы. О причине возгорания не сообщалось. В течение дня в Telegram-каналах сообщалось о поражении нескольких летательных аппаратов и гибели летчиков, но официально ни один случай не был подтвержден

Фото: Алина Морозова

С мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, в том числе воевавших вместе с ЧВК «Вагнер» в Сирии и на Украине, участвовали и другие представители власти. Днем 24 июня к переговорам подключился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как позже пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это было согласованное с Владимиром Путиным «личное инициативное предложение» белорусского лидера, поскольку он «около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным» &lt;br>На фото: грузовик с танком ЧВК «Вагнер» на трассе М-4, недалеко от Воронежа

С мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, в том числе воевавших вместе с ЧВК «Вагнер» в Сирии и на Украине, участвовали и другие представители власти. Днем 24 июня к переговорам подключился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как позже пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это было согласованное с Владимиром Путиным «личное инициативное предложение» белорусского лидера, поскольку он «около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным»
На фото: грузовик с танком ЧВК «Вагнер» на трассе М-4, недалеко от Воронежа

Фото: Stringer / Reuters

В итоге именно при посредничестве господина Лукашенко, как сообщила вечером 24 июня его пресс-служба, были достигнуты окончательные договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Сам господин Пригожин сразу после этого заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается «за 200 км до Москвы», разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. «Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться»,— объяснил он свое решение. Ближе к полуночи 24 июня Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, вышли из города и все бойцы ЧВК

В итоге именно при посредничестве господина Лукашенко, как сообщила вечером 24 июня его пресс-служба, были достигнуты окончательные договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Сам господин Пригожин сразу после этого заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается «за 200 км до Москвы», разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. «Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться»,— объяснил он свое решение. Ближе к полуночи 24 июня Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, вышли из города и все бойцы ЧВК

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что уголовное дело о мятеже будет прекращено, а сам основатель ЧВК Вагнера «уйдет» в Беларусь. Бойцы вернутся в свои лагеря, и часть из них, если пожелает, подпишет контракты с Минобороны РФ. 19 июля Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», основной вид деятельности которой — «управление недвижимым имуществом». 20 июля Минобороны Белоруссии заявило, что инструкторы «Вагнера» начали подготовку белорусского спецназа (на фото)

Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что уголовное дело о мятеже будет прекращено, а сам основатель ЧВК Вагнера «уйдет» в Беларусь. Бойцы вернутся в свои лагеря, и часть из них, если пожелает, подпишет контракты с Минобороны РФ. 19 июля Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», основной вид деятельности которой — «управление недвижимым имуществом». 20 июля Минобороны Белоруссии заявило, что инструкторы «Вагнера» начали подготовку белорусского спецназа (на фото)

Фото: @modmilby / AFP

Эксперты считают, что непосредственным поводом к мятежу стал приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об обязательном заключении контрактов добровольческими батальонами и другими соединениями, к которым относится и ЧВК «Вагнер», с Минобороны. Это грозило Евгению Пригожину потерей его главного силового актива. 3 июля Сергей Шойгу, отставка которого была одним из требований марша ЧВК, впервые прокомментировал мятеж. Говоря о «попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», он заявил, что планы мятежников провалились потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу

Эксперты считают, что непосредственным поводом к мятежу стал приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об обязательном заключении контрактов добровольческими батальонами и другими соединениями, к которым относится и ЧВК «Вагнер», с Минобороны. Это грозило Евгению Пригожину потерей его главного силового актива. 3 июля Сергей Шойгу, отставка которого была одним из требований марша ЧВК, впервые прокомментировал мятеж. Говоря о «попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», он заявил, что планы мятежников провалились потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последний раз видео с Евгением Пригожиным было опубликовано в Telegram 21 августа. На нем основатель ЧВК «Вагнер» утверждал, что находится в Африке, а его вооруженное формирование «делает Россию еще более великой на всех континентах»

Последний раз видео с Евгением Пригожиным было опубликовано в Telegram 21 августа. На нем основатель ЧВК «Вагнер» утверждал, что находится в Африке, а его вооруженное формирование «делает Россию еще более великой на всех континентах»

Фото: @orchestra_w

23 августа в СМИ появилась информация, что в Тверской области при крушении бизнес-джета Embraer Legacy погибли десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. В этот список вошло руководство ЧВК «Вагнер», в том числе ее глава Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших

23 августа в СМИ появилась информация, что в Тверской области при крушении бизнес-джета Embraer Legacy погибли десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. В этот список вошло руководство ЧВК «Вагнер», в том числе ее глава Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В октябре 2023 года в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин со ссылкой на предоставленные ему главой СКР Александром Бастрыкиным данные сообщил, что «в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты, внешнего воздействия на самолет не было». Господин Путин напомнил, что в России нет ЧВК, потому что нет соответствующего закона, а опыт группы «Вагнер» как ЧВК, по его мнению, был «корявым» &lt;br>На фото: стихийный мемориал в Москве, посвященный погибшему в авиакатастрофе Евгению Пригожину

В октябре 2023 года в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин со ссылкой на предоставленные ему главой СКР Александром Бастрыкиным данные сообщил, что «в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты, внешнего воздействия на самолет не было». Господин Путин напомнил, что в России нет ЧВК, потому что нет соответствующего закона, а опыт группы «Вагнер» как ЧВК, по его мнению, был «корявым»
На фото: стихийный мемориал в Москве, посвященный погибшему в авиакатастрофе Евгению Пригожину

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Согласно регулярным опросам ФОМа и ВЦИОМа, мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» хотя и был замечен россиянами, но мало сказался на их отношении к власти. Политолог Александр Немцев отмечал, что мятеж фактически остался «остросюжетным сериалом», который «быстро закончился и не повлиял ни на что» &lt;br>На фото: памятник на могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Согласно регулярным опросам ФОМа и ВЦИОМа, мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» хотя и был замечен россиянами, но мало сказался на их отношении к власти. Политолог Александр Немцев отмечал, что мятеж фактически остался «остросюжетным сериалом», который «быстро закончился и не повлиял ни на что»
На фото: памятник на могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

В ходе спецоперации на Украине основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно критиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в «снарядном голоде» и в больших жертвах в ходе боев. Публичным конфликт стал во время многомесячного штурма Бахмута (Артемовска), решающую роль в котором сыграли бойцы ЧВК
На фото: обращение Евгения Пригожина к руководству Минобороны РФ по поводу нехватки боеприпасов от 5 мая 2023 года

Фото: @orchestra_w

23 июня 2023 года в Telegram-каналах ЧВК распространились аудиозаписи, выпущенные от имени Евгения Пригожина, о ракетных ударах, якобы нанесенных Минобороны РФ по тыловым лагерям ЧВК, и о гибели «огромного количества бойцов». Опубликованные в качестве подтверждения видеоролики многие эксперты сочли сомнительными
На фото: кадр из видео Telegram-канала «Оркестр-Вагнера», в описании которого написано: «Поступают сообщения о ракетном ударе по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер"... По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными МО РФ»

Фото: @orchestra_w

Минобороны РФ опровергло утверждения о ракетных ударах, назвав их «информационной провокацией». Несмотря на это совет командиров ЧВК принял решение остановить «зло, которое несет военное руководство» России. «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел»,— заявил господин Пригожин, пригрозив уничтожать на своем пути «любые блокпосты и любую авиацию». Судя по быстроте и слаженности действий наемников, их выступление было заранее хорошо спланировано — бойцы ЧВК перешли административную границу Ростовской области как минимум в двух местах. В ночь на 24 июня Евгений Пригожин заявил, что его отряды входят в Ростов-на-Дону. Он утверждал, что солдаты срочной службы ВС РФ, которые должны были помешать продвижению войск ЧВК «Вагнер», «отошли в стороны»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

24 июня в соцсетях стали распространяться видеообращения заместителя командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина (кадр на фото) и первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева (один из кураторов ЧВК в Минобороны), которые призывали бойцов и командиров «Вагнера» остановиться. «Это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу»,— заявил генерал Алексеев

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

К утру 24 июня под контроль ЧВК «Вагнер» были взяты военные объекты Ростова-на-Дону, включая командный пункт СВО
На фото: танк ЧВК в воротах ростовского цирка

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Утром 24 июня на связанных с ЧВК ресурсах было опубликовано видео встречи Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым. Он пообещал не мешать им управлять войсками в зоне СВО и заявил, что бойцы ЧВК будут блокировать Ростов, пока они «не получат Герасимова и Шойгу», а если не получат, то отправятся в Москву

Фото: t.me / razgruzka_vagnera

Национальный антитеррористический комитет заявил о возбуждении ФСБ уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия». Утром 24 июня Минобороны РФ опубликовало обращение к наемникам из ЧВК «Вагнер» с призывом к проявлению «благоразумия». В обращении утверждалось, что бойцов обманом втянули в вооруженный мятеж, многие уже «осознали свою ошибку»
На фото: жители Ростова-на-Дону фотографируются с танком ЧВК, 24 июня

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Президент Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее «предательством» и «отступничеством», провел параллель с 1917 годом и пообещал «неминуемое наказание» всем, «кто сознательно встал на путь предательства». Евгений Пригожин в аудиосообщении заявил, что ЧВК «Вагнер» не собирается складывать оружие и подчиняться требованиям президента

Фото: Пресс-служба президента РФ

В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор предупредил о возможных отключениях интернет-ресурсов в районах проведения КТО. Президент подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. В Подмосковье до 1 июля были отменены все массовые мероприятия
На фото: военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В Липецкой, Тульской и Московской областях частично запретили транзитный проезд, в Воронежской области полностью перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Параллельно в соцсетях появлялись кадры продвижения колонны ЧВК «Вагнер» на север
На фото: военнослужащие на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

В Санкт-Петербурге во дворе связанного со структурами Евгения Пригожина отеля Trezzini Palace сотрудники правоохранительных органов обнаружили в грузовике «Газель» коробки, набитые пятитысячными купюрами на общую сумму 4 млрд руб. Также было изъято еще 6 млрд в автомобиле Citroen, который находился на подземной парковке River Palace Hotel на Васильевском острове. Сам Евгений Пригожин тогда говорил, что изъятые деньги полагались бойцам ЧВК, а также на выплаты семьям погибших наемников. Впоследствии найденные при обысках миллиарды вернули бизнесмену

Фото: Оперативная съемка

В этот же день в «ЧВК Вагнер Центре» (создан в октябре 2022 года как «патриотический проект» с бесплатной раздачей площадей тем компаниям, которые помогают спецоперации) на Зольной улице прошли обыски с участием ОМОНа и Росгвардии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В регионах центральной России отменялись выпускные вечера и другие массовые мероприятия, по всей стране демонтировали баннеры ЧВК «Вагнер», а депутаты, сенаторы, губернаторы выражали решительную поддержку президенту и осуждали мятежников

Фото: AP

Во второй половине дня 24 июня в соцсетях появились кадры атаки, якобы совершенной на колонну вагнеровцев вертолетом прямо в черте Воронежа. Мятежники, судя по опубликованным видео, пытались сбить «вертушку», но промахнулись. Также появилось видео с кадрами возгорания резервуара с авиационным топливом на территории расположенной рядом нефтебазы. О причине возгорания не сообщалось. В течение дня в Telegram-каналах сообщалось о поражении нескольких летательных аппаратов и гибели летчиков, но официально ни один случай не был подтвержден

Фото: Алина Морозова

С мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, в том числе воевавших вместе с ЧВК «Вагнер» в Сирии и на Украине, участвовали и другие представители власти. Днем 24 июня к переговорам подключился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как позже пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это было согласованное с Владимиром Путиным «личное инициативное предложение» белорусского лидера, поскольку он «около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным»
На фото: грузовик с танком ЧВК «Вагнер» на трассе М-4, недалеко от Воронежа

Фото: Stringer / Reuters

В итоге именно при посредничестве господина Лукашенко, как сообщила вечером 24 июня его пресс-служба, были достигнуты окончательные договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Сам господин Пригожин сразу после этого заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается «за 200 км до Москвы», разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. «Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться»,— объяснил он свое решение. Ближе к полуночи 24 июня Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, вышли из города и все бойцы ЧВК

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что уголовное дело о мятеже будет прекращено, а сам основатель ЧВК Вагнера «уйдет» в Беларусь. Бойцы вернутся в свои лагеря, и часть из них, если пожелает, подпишет контракты с Минобороны РФ. 19 июля Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», основной вид деятельности которой — «управление недвижимым имуществом». 20 июля Минобороны Белоруссии заявило, что инструкторы «Вагнера» начали подготовку белорусского спецназа (на фото)

Фото: @modmilby / AFP

Эксперты считают, что непосредственным поводом к мятежу стал приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об обязательном заключении контрактов добровольческими батальонами и другими соединениями, к которым относится и ЧВК «Вагнер», с Минобороны. Это грозило Евгению Пригожину потерей его главного силового актива. 3 июля Сергей Шойгу, отставка которого была одним из требований марша ЧВК, впервые прокомментировал мятеж. Говоря о «попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», он заявил, что планы мятежников провалились потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последний раз видео с Евгением Пригожиным было опубликовано в Telegram 21 августа. На нем основатель ЧВК «Вагнер» утверждал, что находится в Африке, а его вооруженное формирование «делает Россию еще более великой на всех континентах»

Фото: @orchestra_w

23 августа в СМИ появилась информация, что в Тверской области при крушении бизнес-джета Embraer Legacy погибли десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. В этот список вошло руководство ЧВК «Вагнер», в том числе ее глава Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В октябре 2023 года в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин со ссылкой на предоставленные ему главой СКР Александром Бастрыкиным данные сообщил, что «в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты, внешнего воздействия на самолет не было». Господин Путин напомнил, что в России нет ЧВК, потому что нет соответствующего закона, а опыт группы «Вагнер» как ЧВК, по его мнению, был «корявым»
На фото: стихийный мемориал в Москве, посвященный погибшему в авиакатастрофе Евгению Пригожину

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Согласно регулярным опросам ФОМа и ВЦИОМа, мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» хотя и был замечен россиянами, но мало сказался на их отношении к власти. Политолог Александр Немцев отмечал, что мятеж фактически остался «остросюжетным сериалом», который «быстро закончился и не повлиял ни на что»
На фото: памятник на могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все