В Ярославской области индекс производства пищевых продуктов достиг 111%

В Ярославской области с начала года индекс производства в пищевой промышленности составил 111%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Более всего за девять месяцев текущего года увеличилось производство кондитерских изделий — на 43,5%. Производство мяса птицы и субпродуктов выросло на 40,6%, муки — на 32,8%, мороженого — на 28,7%.

По объемам выпуска яиц регион по-прежнему занимает первое место в ЦФО и второе по России. Область обеспечивает себя этим продуктом на 292%.

Алла Чижова

