Россия поставила в Китай рекордные 4,63 млрд кубометров газа

В августе поставки российского газа в Китай достигли 4,63 млрд куб. м, что на 17% больше, чем в августе прошлого года. По данным Главного таможенного управления КНР, это новый рекорд в торговле между двумя странами.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июле, когда объемы поставок составили 4,25 млрд куб. м.

Россия стала главным поставщиком природного газа в Китай, опередив Туркмению (в августе экспортировала 2,6 млрд куб. м) и Австралию (до 2,2 млрд куб. м). На российский газ приходится 32% от общего объема импорта газа в Китай, указывает «Интерфакс».