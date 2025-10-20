Астраханскому участнику СВО бесплатно предоставили участок благодаря прокуратуре

В Астраханской области прокуратура добилась предоставления участнику СВО земельного участка бесплатно в собственность. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что участник СВО подал в орган местного самоуправления заявление о предоставлении земельного участка, после чего его поставили на учет в качестве нуждающегося. При этом администрация Володарского района бездействовала в части обеспечения заявителя землей.

Благодаря принятым прокуратурой мерам права военнослужащего восстановлены. Участник СВО получил бесплатно в собственность участок для личного подсобного хозяйства.

Павел Фролов