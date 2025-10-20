Собянин: через год в Москве будет 15 беспилотных трамваев

К концу 2026 года в Москве будут запущены 15 трамваев с беспилотным управлением и первый беспилотный поезд в метро. К концу 2030 года две трети парка трамваев будут на автоматическом управлении. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В течение трех лет планируется ввести в работу 26,9 км новых линий, 13 станций, а также одно электродепо Московского метрополитена. «На карте появится новая Рублево-Архангельская линия, введем первый участок Бирюлевской ветки и станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской,—- рассказал мэр. — Также продолжим строительство южного участка Троицкой линии, станций "Южный порт" Люблинско-Дмитровской и "Достоевская" Кольцевой линии».

Расходы на развитие транспортной системы в следующем году, по словам господина Собянина, составят 1,3 трлн руб.