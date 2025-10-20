В Алтайском крае меняют схему округов на выборах в заксобрание

Избирательная комиссия Алтайского края подготовила новую схему одномандатных округов на выборах депутатов законодательного собрания. Документ был утвержден на заседании избиркома в конце минувшей недели.

По данным комиссии, теперь в Барнауле планируется сформировать 10 округов. Согласно действующей схеме, принятой в 2016 году, на территории краевой столицы девять округов.

«Часть города Новоалтайска вошла в состав одномандатного избирательного округа, включающего в себя территории Первомайского района и ЗАТО Сибирский»,— говорится также в сообщении избиркома. В настоящее время Новоалтайск образует округ №34, а Сибирский вместе с Залесовским и Первомайским районами входит в округ №19.

На 1 июля 2025 года в Алтайском крае насчитывалось 1,737 млн избирателей. Это на 162 тыс. меньше, чем на 1 июля 2015-го.

Как сообщил вице-спикер заксобрания Денис Голобородько, вопрос об утверждении новой схемы округов внесен в повестку дня сессии краевого парламента 30 октября. В одномандатных округах избираются 34 из 68 депутатов, остальные — по партийным спискам. Очередные выборы пройдут в сентябре 2026 года.

Валерий Лавский