В Армении нашли мертвой уехавшую из Чечни Айшат Баймурадову

Полиция Армении сообщила об обнаружении тела уроженки Чечни Айшат Баймурадовой, которая пропала без вести после переезда в Ереван. По некоторым данным, женщина могла уехать из России из-за семейного насилия.

О розыске 23-летней Айшат Баймурадовой армянская полиция сообщила в середине прошлой недели. Девушка пропала 15 октября — со слов ее друзей, она вышла из дома на проспекте Свободы в Ереване и не вернулась. Сегодня полиция сообщила, что тело госпожи Баймурадовой нашли на съемной квартире. При каких обстоятельствах умерла девушка, неизвестно.

«Назначены экспертизы», — заявили в полиции.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на правозащитников, что перед исчезновением Айшат Баймурадова договорилась встретиться с подругой, «у которой в подписчиках в соцсети есть люди из окружения Кадырова». После ее пропажи в соцсетях обсуждалась версия о том, что ее могли против воли вернуть на родину.