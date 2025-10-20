Суд наказал жителя Саратова за долг по алиментам в размере 1,6 млн рублей

В Саратове суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя по уголовному делу о неуплате средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, 21 декабря 2016 года суд обязал фигуранта выплачивать алименты в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно на содержание своего сына до достижения им совершеннолетия. При этом житель Саратова судебное решение не исполнил.

С апреля по май этого года фигурант не выплатил более 60 тыс. руб., а за весь период — свыше 1,6 млн руб. По решению суда он получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов