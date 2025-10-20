Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЧЭМК реализует программу замены газоочистных фильтров

На Челябинском электрометаллургическом комбинате проводится плановая замена фильтров на газоочистных установках плавильных цехов. Эта работа позволяет поддерживать высокую эффективность очистки воздуха и снижать воздействие производства на окружающую среду.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ЧЭМК»

В восьмом цехе комбината в рамках масштабного ремонта обновляется оборудование на печи №51. Одним из ключевых этапов стала замена фильтров — так называемых рукавов — в системе газоочистки. Через нее проходит весь запыленный воздух, образующийся при выплавке ферросиликомарганца. На печи №51 специалисты меняют один из двух блоков газоочистки — 2,5 тыс. фильтрующих рукавов и металлических каркасов. Работы начались в сентябре и завершатся в ноябре текущего года.

На ЧЭМК используются разные типы фильтров. Часть из них сделаны из стеклоткани с тефлоновым покрытием, выдерживающие высокие температуры. Другие — плоские войлочные рукава, которые шьют на самом комбинате в собственной швейной мастерской. Работы по замене фильтров выполняют специалисты цеха по ремонту энергетического и газоочистного оборудования (ЦРЭГО) совместно с сотрудниками цеха, эксплуатирующего газоочистку.

Эффективность газоочистных установок ЧЭМК достигает 99,5%-99,7%, то есть в атмосферу выходит практически полностью очищенный воздух. Плановая замена фильтров проводится поэтапно во всех основных плавильных цехах комбината. В 2025 году новые фильтрующие элементы уже установлены на газоочистках печей №14, №15 и №19 во втором цехе, №21–24 в пятом, №43 в седьмом и №52, №53, №55–57 в восьмом цехе. Всего заменены десятки тысяч рукавных фильтров.

«Работы по замене рукавных фильтров — это не просто часть ремонта, а элемент нашей системной работы по обновлению и совершенствованию газоочистного оборудования. Модернизация газоочистных комплексов позволяет предприятию поддерживать высокий экологический стандарт производства и обеспечивает надежную работу оборудования. Для нас важно, чтобы каждая единица оборудования работала надежно и эффективно, а выбросы оставались на допустимом уровне. Это осознанная, долгосрочная политика ЧЭМК в сфере экологии и промышленной безопасности», — отметил главный эколог ЧЭМК Владимир Серегин.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя около 200 наименований ферросплавов. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

АО «ЧЭМК»

