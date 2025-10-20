В Бурятии возбуждено уголовное дело после драки учителя и ученика

Следственным отделом по Иволгинскому району следственного управления СКР по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено после появления в СМИ информации о драке в школе между учителем и ребенком.

По данным следствия, конфликт произошел 17 октября в школе поселка Полесье. Администрацией школы «допущена ситуация, переросшая в драку между учителем и одним из учеников». В ходе конфликта ребенку были причинены телесные повреждения. Источники «Ъ», знакомые с ситуацией, отмечают, что несовершеннолетний получил перелом кисти.

Прокуратура республики проводит выездную проверку по факту произошедшего. Начальнику районного управления образования «внесено представление об устранении нарушений в связи с ненадлежащим контролем за образовательным учреждением»

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал конфликт, указав на его неоднозначность. Господин Цыденов сослался на видеозапись, распространенную в соцсетях. На ней видно, что «ученик бьет по затылку учителя, а затем его душит». По словам Цыденова, компетентные органы «детально и посекундно разберутся, с чего все началось и кто кого спровоцировал». Он также отметил, что с участниками ситуации будет разбираться уполномоченный по правам ребенка, а также комиссия по делам несовершеннолетних. «Каким бы ни был учитель, молодым или взрослым, опытным или нет, обязанность ученика — уважать своего учителя»,— добавил Алексей Цыденов.

Влад Никифоров, Иркутск