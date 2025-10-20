Руководителя ульяновской стройкомпании приговорили к штрафу за дачу взятки

Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный заместителю директора строительной компании «ДСК Стандарт» (ООО), признанному виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как отмечает надзорное ведомство, следствием и судом установлено, что 41-летний заместитель директора по строительству ООО «ДСК Стандарт» Айк Агекян, зная о заключении их компанией с МБУ «Стройзаказчик» муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий жилых домов в г. Ульяновске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной госпрограммы «Формирование комфортной городской среды», а также общественных пространств в областном центре и городе Димитровграде, «неоднократно незаконно передавал заместителю регионального министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чупахиной денежные средства за оказание содействия в беспрепятственном принятии выполненных работ». За период с июля 2021 года по август 2023 года он дал взятки на общую сумму более 2,1 млн руб.

Компания «ЖСК Стандарт» известна тем, что регулярно становилась победителем торгов на заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству города. Особую «известность» компания получила в связи с исполнением проекта благоустройства театральной площади в Ульяновске. Согласно контракту, работы следовало завершить к 1 августа 2023 года, но сроки постоянно срывались. 14 февраля 2025 года было подписано допсоглашение о продлении сроков исполнения контракта до 31 декабря 2025 года, но уже 26 февраля 2025 года мэрия пошла на расторжение контракта «по соглашению сторон» с приемкой всех фактически выполненных работ, хотя фактически часть работ выполнена с браком.

ООО «ДСК Стандарт» было создано в сентябре 2017 года. 100% компании принадлежит Анне Месропян, первоначально директором был Айк Агекян, с 2019 года компанию возглавила его сестра Асмик Аракелян. По данным сервиса rusprofile.ru, компания участвовала в роли поставщика работ и услуг в 121 закупке на общую сумму 1,9 млрд руб.

Известно, что Айк Агекян вину признал, подтвердил дачу взяток и пошел на сотрудничество со следствием. Елена Чупахина вину не признала. В июле этого года за получение взяток в особо крупном размере решением областного суда они приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 10 млн руб.

Обвинение настаивало на назначении обвиняемому наказания в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 12,7 млн руб. Однако суд, согласившись с представленными прокуратурой доказательствами и предложенной юридической квалификацией содеянного, приговорил Агекяна к штрафу в размере 3 млн руб. Теперь приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре Ульяновской области отметили в беседе с «Ъ-Волга», что после получения мотивировочной части решения облсуда выводы апелляционной инстанции будут изучены, после чего будет приниматься решение о направлении кассационного представления.

Сергей Титов, Ульяновск