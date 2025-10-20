ФСБ показала кадры задержания ставропольца по подозрению в подготовке теракта

ФСБ России опубликовала видео задержания местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

На кадрах видно, как мужчина собирает и передает данные для подготовки к теракту. Его задержали на улице возле дома и доставили на допрос. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. «Приехал на территорию Ставропольского края, хотел совершить теракт, но не смог, меня задержали»,— сказал мужчина, лицо которого скрыто, на видео.

По информации ФСБ, задержанный придерживался радикальных взглядов и стал добровольно участвовать в запрещенной в России террористической организации. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).