«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Когда на российском рынке господствовал пессимизм, состоялся телефонный разговор российского и американского президентов. Они договорились об организации нового саммита в Будапеште. И этот геополитический элемент произвел фурор на нашем рынке. Индекс гособлигаций RGBI поднялся со 113 до 116,21. Чего ожидать инвесторам? И куда вкладываться, учитывая геополитические факторы? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Российский рынок акций на данный момент, фондовый рынок — это как опцион без какой-то даты. Если будут достигнуты какие-то соглашения по Украине, если Соединенные Штаты подпишут с нами масштабное экономическое соглашение, санкции будут сняты, начнется сотрудничество. Уже есть план строительства тоннеля между США и Российской Федерацией. Дональд Трамп к нему хорошо отнесся, наши власти, судя по всему, тоже будут это поддерживать. Если начнется полномасштабное сотрудничество, это значит, что снимаются американские финансовые санкции. Это приведет к тому, что наши бумаги просто в космос улетят, если именно такой сценарий реализуется. Поэтому в данном контексте и наши облигации, и наши акции выглядят очень дешево. Если такой сценарий будет основным, то как опцион покупать наши акции, облигации в текущей обстановке — это, наверное, самое верное решение.

Полная версия программы: