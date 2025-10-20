РСПП: в Россию могли вернуться до половины релокантов

После начала военной операции на Украине из России уехали от 600 тыс. до 900 тыс. человек, заявил «Газете.Ru» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин. По его словам, вернулись от 10 до 45% релокантов. Речь идет о 405 тыс. человек, пишет издание.

Господин Никитин сказал, что сейчас Россия переживает демографический спад. Он считает необходимым упростить процедуры возвращения релокантов. «Важно вести планомерную и системную работу с теми, кто по разным причинам покинул страну,— утверждает член РСПП. — Нужно укреплять их связь с отечеством, поддерживать в них чувство патриотизма и уверенность в будущем России».

В октябре 2022 года Forbes писал, что на фоне объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации Россию покинуло примерно 700 тыс. человек. В Кремле эту информацию назвали уткой. В декабре того же года в МВД Казахстана говорили, что в 2022 году в страну въехало 2,9 млн россиян. В октябре 2023-го Financial Times сообщила, что 15% релокантов вернулись в Россию. По данным Bloomberg, к маю 2024 года вернувшиеся россияне обеспечили до трети роста экономики страны.