Лоукостер Flynas запустит рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи в 2026 году

Саудовская авиакомпания Flynas планирует запустить прямые рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи в 2026 году, а также увеличить частоту рейсов в Москву с трех до семи в неделю. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор лоукостера Бандер Альмоханна.

Прямые рейсы из Эр-Рияда в российскую столицу запустили в августе. С 23 декабря Flynas начнет выполнять рейсы в Москву из Джидды.

Бандер Альмоханна подчеркнул, что Flynas стала первой авиакомпанией, предложившей прямые рейсы из Саудовской Аравии в Россию. По его словам, в прошлом году, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, количество саудовских туристов в РФ превысило 50 тыс. С запуском новых рейсов показатель вырастет в три-четыре раза, ожидают в компании.