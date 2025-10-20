Первого вице-спикера краевого заксобрания изберут 23 октября
Депутаты заксобрания Пермского края выберут первого заместителя председателя краевого парламента путем тайного голосования на пленарном заседании 23 октября. Соответствующий проект постановления внес председатель заксобрания Валерий Сухих. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее должность первого вице-спикера занимал Вячеслав Григорьев. В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», новым первым заместителем председателя заксобрания может быть избран депутат и экс-министр сельского хозяйства Александр Козюков. Отметим, ранее Александр Козюков был выдвинут президиумом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Пермском крае кандидатом на пост губернатора. В рамках праймериз господин Козюков составил конкуренцию действующему главе региона Дмитрию Махонину.