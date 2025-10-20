Глава МИД Польши пообещал «счастливое решение» вопроса по кредиту Украине

Вопрос предоставления Украине масштабного кредита под замороженные российские активы приближается к «счастливому разрешению», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его мнению, соглашение о «репарационном займе» может быть достигнуто до конца 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Господин Сикорский назвал ситуацию предельно ясной: Евросоюзу для помощи Украине придется использовать либо средства России, либо собственные финансовые ресурсы. «Не спрашивайте меня, что я предпочту»,— добавил министр (цитата по The Guardian).

Суть плана Еврокомиссии заключается в предоставлении Украине беспроцентного кредита на сумму €140 млрд. Средства будут выделены из замороженных в Евросоюзе (ЕК) российских активов. Украина займется погашением долга только после окончания боевых действий, а также если Россия согласится возместить нанесенный ущерб. При этом в ЕС подчеркивают, что механизм не предусматривает прямую конфискацию средств.

Инициатива уже обсуждалась на встрече министров финансов стран G7 в Вашингтоне и будет рассмотрена на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября. При этом Бельгия, в чьем финансовом депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных российских активов (почти €200 млрд), требует гарантий по распределению возможных финансовых рисков среди членов Евросоюза.