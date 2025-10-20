В Оренбурге сотрудников УК осудили за незаконный перевод МКД в свое управление

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор шести сотрудникам оренбургского ООО УК «Галактика» за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале-марте 2023 года фигуранты уголовного дела подделали протоколы собраний собственников 45 многоквартирных домов в Оренбурге. Это позволило им незаконно перевести дома под управление своей компании.

Двоим организаторам преступления назначено лишение свободы с заменой на принудительные работы и запретом работать в сфере ЖКХ. Четверо других фигурантов оштрафованы на суммы от 70 до 120 тыс. руб.

Адвокаты осужденных обжаловали приговор, утверждая, что их подзащитные не имели преступного умысла. Однако суд поддержал позицию прокурора и отклонил жалобы.

Георгий Портнов