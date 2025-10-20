Ярославская область увеличила налоговые платежи почти на треть

За 9 месяцев 2025 года из Ярославской области в бюджетную систему Российской Федерации поступило 332,4 млрд руб., что на 27,8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в УФНС России по Ярославской области по итогам заседания коллегии, где обсудили итоги работы налоговых органов.

Налоговые доходы консолидированного бюджета России составили 245,5 млрд руб., увеличившись на 28,8%. В консолидированный бюджет Ярославской области поступило 88,5 млрд руб., что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рост по НДФЛ составил 19,9% (на 6,3 млрд руб.), по специальным налоговым режимам — на 11% (на 861 млн руб.), по имущественным налогам — на 3,7% (на 266 млн руб.).

Поступления страховых взносов выросли на 25,1% — на 17,4 млрд руб. и составили 86,9 млрд руб.

Антон Голицын