Суд огласил приговор саратовцу по делу о мошенничестве на 400 тыс. рублей

В Саратове суд вынес приговор в отношении 43-летнего жителя области по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в августе 2021 года фигурант решил похитить деньги гражданина под предлогом оплаты приобретенного для последнего автомобиля, его обслуживания и ремонта. Выполнять эти действия он не собирался.

В течение полугода гражданин перевел фигуранту в общей сложности более 400 тыс. руб. По решению суда житель Саратовской области получил 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов