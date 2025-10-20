Ижевчанина осудили на 10 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии

Верховный Суд Удмуртии вынес приговор 36-летнему жителю Ижевска, признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 УК РФ) и в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, преступная деятельность была выявлена региональным УФСБ и расследована СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что с 2007 года фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности и с 2017 по 2022 год отбывал наказание в исправительной колонии. Находясь в местах лишения свободы, он принял криминальную идеологию и стал лидером в преступной среде.

После освобождения из мест лишения свободы фигурант в августе 2023 года похитил имущество из производственного цеха одного из предприятий в Ижевске, причинив ущерб в размере 22 тыс. руб.

С 2019 года занятие высшего положения в преступной иерархии является особо тяжким преступлением. Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и ограничением свободы сроком один год.

Анастасия Лопатина