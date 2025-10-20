Fesco взяла в управление пароходство и морской порт на Камчатке

Транспортная группа Fesco взяла под управление «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (ПКМТП) и «Камчатское морское пароходство» (КМП). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Управляющая компания ООО «Транспортная группа ФЕСКО» стала единоличным исполнительным органом для обоих предприятий. Компания рассчитывает, что это решение позволит усилить логистические возможности для грузоотправителей и грузополучателей Камчатского края. Fesco подчеркнула, что приняты меры для поддержания бесперебойной работы новых активов.

«Камчатский край является стратегически значимым регионом для Fesco», — заявили в компании. Там добавили, что переход ООО под управление Fesco направлен «на повышение операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении регионов Дальнего Востока и севера России необходимыми грузами».