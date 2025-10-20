«Лизинг-Трейд» выплатил 3,7 млн рублей по облигациям

Компания ООО «Лизинг-Трейд» за купонный период выплатила держателям своих биржевых облигаций 3,75 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте раскрытия информации.

По облигациям серии 001P-11 инвесторы получили 2,63 млн руб. (по 13,15 руб. на бумагу, 16% годовых), серии 001P-04 — 1,12 млн руб. (по 12,33 руб. на бумагу, 15% годовых). К 17 октября выплаты произведены по 291 тыс. облигаций.

Компания «Лизинг-Трейд» специализируется на лизинговых и финансовых услугах, а также является активным эмитентом корпоративных облигаций на российском рынке.

Анна Кайдалова