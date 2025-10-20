Банк России взвешивает риски

Сохранить или понизить: Банк России в пятницу, 24 октября, примет решение по ключевой ставке. Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается, заявляла в октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, решение регулятора будет соразмерным темпам замедления роста цен. При этом совету директоров придется учитывать предстоящее повышение НДС. Оно, как отмечают аналитики Центробанка, усложнит путь к целевому уровню инфляции в 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На этом фоне опрошенные ЦБ экономисты считают, что ставка на ближайшие три месяца не опустится ниже 16,5%, сейчас она — 17%. Есть шанс, что прогнозы придется опять пересмотреть, допускает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Я думаю, что до конца 2025 года мы увидим еще одно снижение. Оно может произойти как в октябре, так и в декабре. Оптимальных решений для Банка России на предстоящем заседании два: либо не корректировать в сторону ужесточения макроэкономический прогноз, но при этом не снижать ставку до декабря, либо корректировать макроэкономический прогноз и вместе с этим снижать ставку.

Эти два варианта зацементируют текущие уровни в индексе государственных облигаций RGBI, то есть распродажа длинных облигаций, скорее всего, закончится. В 2026 году снижение ставки продолжится, индекс на горизонте примерно шести месяцев восстановится до 120 пунктов, то есть инвесторы в длинные облигации здесь заработают как купон, так и на росте цены. Рынок акций тоже продолжит свой рост, тем более мы имеем позитивную геополитику. Если мы увидим еще и ослабление рубля, а оно зимой достаточно часто происходит, это поддержит котировки индекса Московской биржи».

На прошлой неделе Алексей Заботкин отмечал, что ситуация в экономике, в том числе с инфляцией, укладывается в прогноз ЦБ. Однако предпосылки к росту цен все равно остаются, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Мы ожидаем, что на предстоящем заседании Банка России регулятор примет решение сохранить ставку на текущем уровне. Реализовался один из самых важных проинфляционных рисков в части бюджета. Мы видим, что размер дефицита увеличен в значительной степени и по сравнению с тем показателем, который был первоначально, и по сравнению с тем, который потом был пересмотрен в сторону увеличения летом. Соответственно, это сохраняет тот самый бюджетный импульс, который выступает существенным катализатором, чтобы сохранять умеренно жесткую позицию.

Сошел на нет фактор летней дезинфляции, по последним недельным данным мы видим, что инфляция складывается значительно выше, чем в прошлом году, и значительно выше, чем закладывает, соответственно, Банк России. Здесь существуют также одноразовые факторы, например, бензин. Мы полагаем, что пауза будет носить единовременный характер, на последнем в 2025 году заседании в декабре ставка будет понижена, но также довольно консервативно на это смотрим: мы ожидаем снижения на один процентный пункт».

Уже три заседания подряд ЦБ снижал ключевую ставку. Регулятору важно продолжить тренд, поэтому он готов продемонстрировать любое, даже номинальное смягчение, считает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков: «Я жду снижения ставки от 0,25% до 0,5%. ЦБ не будет рисковать увеличивать риски заемщиков, не понижая ставку, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, будет проявлять определенную осторожность. Реальная ставка сейчас одна из исторически высоких. Центральный банк имеет возможность ключевую ставку снижать: рынку, экономике необходимы определенные сигналы.

Снижение ставки на 0,25%, понятно, жизнь никому слаще не сделает. С точки зрения сигнала о дальнейшем смягчении ДКП это один из очень важных аспектов. Жесткая ДКП меняется на жесткую фискальную политику. Бизнес начинает закладывать уже сейчас фискальную жесткость будущего года в текущие действия. Это создает шоки в экономике. С другой стороны, ЦБ никогда не будет рассуждать в этом разрезе, апеллировать только к вопросу инфляции. За последний год, наверное, все привыкли к тому, что ЦБ, если снижает ставку, то 1-2%».

В преддверии заседания ЦБ крупнейшие банки снова начали повышать ставки по депозитам, в том числе долгосрочным. При этом, по данным «Финуслуг», сейчас вклады на 100 тыс. руб. без специальных условий по ставке на уровне 17% годовых или выше есть только у двух банков из топ-20.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская