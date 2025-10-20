В Челябинской области семья погибших в колодце братьев получила 5 млн рублей

В Увельском районе детский оздоровительный лагерь «Чайка» выплатил компенсацию морального вреда за смерть братьев при очистке колодца. Семья погибших получила 5 млн руб., сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Кроме суммы компенсации морального вредя с учреждения взыскан исполнительский сбор в размере 350 тыс. руб. за добровольное неисполнение решения в установленный законом срок. Директор учреждения получил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда). Бездействие он объяснял отсутствием денег и имущества, но в итоге в несколько приемов погасил долг.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, трагическое происшествие случилось в августе 2022 года. Директор детского лагеря «Чайка» направила 19-летнего работника на очистку водозаборного колодца. Он позвал на помощь 17-летнего брата. При очистке использовался самодельный насос с мотопомпой, работающей на бензине. Браться спустились в колодец и отравились парами бензина.

В июле 2024 года Увельский районный суд приговорил директора лагеря Светлану Ломову к четырем годам условного лишения свободы за нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшие гибель двух человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ). С учреждения в пользу родителей братьев суд взыскал компенсацию морального вреда в общей сумме 5 млн руб. Светлана Ломова вскоре после приговора уволилась.