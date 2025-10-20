Правительство выделило еще 9 млрд рублей на строительство судов

Правительство дополнительно выделило более 9 млрд рублей на строительство новых судов. Это необходимо для увеличения морских и речных перевозок, а также развития арктических маршрутов, отметили в пресс-службе кабмина.

Средства пойдут на строительство морского парома для Дальнего Востока и судов ледового класса для перевозок по Северному морскому пути. Также планируется завершить строительство водолазного судна для Крыма.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность ускорения работы верфей. Он отметил, что это позволит судоходным компаниям быстрее вводить в эксплуатацию новую технику.