В Ярославле выпадет первый снег

В Ярославле на этой неделе каждый день ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, однако выпадет и первый снег. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Понедельник станет единственным днем на неделе без осадков. 20 октября в городе ожидается до +6 градусов, облачно с прояснениями. В ночь на вторник возможен небольшой снег при -2 градусах, а днем 21 октября в Ярославле будет +5 градусов и дождь.

В ночь на среду температура упадет до +1 градуса, днем вновь потеплеет до +6. В ночь на четверг пройдет снег с дождем при +3 градусах.

Днем в четверг, пятницу и субботу ожидается +6-7 градусов и дожди. Завершит неделю относительно теплое (+8 градусов), но также дождливое воскресенье.

Алла Чижова