В Астрахани деректор охранной фирмы пойдет под суд за невыплату зарплаты

В Астрахани суд рассмотрит в отношении директора охранной фирмы уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант не выплачивал заработную плату трем сотрудникам с января по март этого года. Перед работниками сформировалась задолженность в размере более 70 тыс. руб. При этом у фирмы были деньги для выплаты заработной платы.

На стадии расследования уголовного дела приняты меры для погашения задолженности в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов