Ночью 21 октября россияне смогут увидеть самую яркую комету года

В ночь на 21 октября самая яркая комета года C/2025 A6 (Lemmon) окажется на ближайшем к Земле расстоянии. Наблюдать объект смогут в том числе россияне. Лучше всего комету увидят жители регионов выше 50-й параллели северной широты, рассказал научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Во вторник комета пройдет на расстоянии 89 185 647 км от Земли. К этому моменту объект станет еще ярче. Его блеск ожидается на уровне 3,8 звездной величины (мера яркости астрономического объекта, видимого с Земли).

«Комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом,— пояснил ученый ТАСС. — Так что чем севернее, тем лучше видно».

Москва расположена немного севернее 55-й параллели северной широты. Когда стемнеет, комета будет видна на высоте около 30 градусов над горизонтом. Ночью она опускается, а с приближением утра снова поднимается.

По словам астронома Людмилы Кошман, комету видно на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Наклон ее орбиты позволяет в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. В октябре ее блеск достигает 5-й звездной величины. Период обращения объекта — 1350 лет, поэтому в прошлый раз он пролетал близко к Земле в VII веке.