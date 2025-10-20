«Сберлогистика» запустила логокомплекс площадью 123 тыс. кв. м в Омске

В Омске завершилось строительство складского комплекса на территории логистического парка «Звездный». Склад площадью 123,1 тыс. кв. м возведен для «Сберлогистики», сообщает пресс-служба областного правительства. Здание предназначено для хранения и обработки грузов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В апреле 2024 года глава региона Виталий Хоценко называл стоимость инвестиций в проект в размере более 7 млрд руб. Тогда же сообщалось, что его реализацией займется инвестор, который строит логопарк «Солнечный» — «ПФО групп».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Логопарк “Звездный”» с уставным капиталом 90 тыс. руб. было зарегистрировано в Омске 1 марта 2024 года. Учредителями указаны пять физических лиц. Доля в 50% у Ольги Козловой, которая также является совладельцем ООО «Кузбасс логистик», ООО «Логопарк Пермь», ООО «Проект девелопмент» (Новосибирск) и ряда других компаний.

Лолита Белова