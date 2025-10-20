СКР завершил расследование дела о подготовке убийства Маргариты Симоньян

СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке к убийству Маргариты Симоньян. Материалы дела в отношении организатора ячейки «National Socialism/White Power» (признана Верховным судом РФ террористической организацией, запрещена) Михаила Балашова и 11 ее участников направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Участникам ячейки под названием «Чистая кровь» в зависимости от роли предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое и хулиганстве, публичных призывах к экстремизму, разжигании ненависти по признакам национальности. Также Михаилу Балашову и еще одному фигуранту, Егору Савельеву, инкриминируют попытку приобрести огнестрельное оружие и подготовку убийства.

По версии следствия, в апреле 2022 года Михаил Балашов создал в Москве ячейку террористической организации и вовлекал в нее людей, разделяющих расистские и национал-социалистические взгляды. Впоследствии члены ячейки, в том числе несовершеннолетние, нападали на иностранных граждан и лиц нетрадиционной ориентации, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Также Михаил Балашов вместе с Егором Савельевым «по заказу неустановленных лиц» согласились убить главреда RT Маргариту Симоньян, заявили в СКР. Следствие считает, что за это преступление они собирались получить вознаграждение в $50 тыс., но были задержаны сотрудниками ФСБ.

О предотвращении покушений на Маргариту Симоньян, телеведущих Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву, Дмитрия Киселева, и Скабееву ФСБ заявляла в начале 2022 года. Заказчиком преступлений российские правоохранители называли спецслужбы Украины. Летом 2023-го ФСБ заявила, что совместно с МВД и СКР снова предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.