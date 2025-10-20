Жительнице Ульяновска грозит до шести лет колонии за обналичивание маткапитала

В суд направлено уголовное дело жительницы Заволжского района Ульяновска, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат (ч.3 ст.159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствием установлено, сообщает ведомство, что в июле 2025 года обвиняемая, имея право на получение средств материнского капитала, в том числе на оплату образовательных услуг ребенку, заключила фиктивный договор на годовой курс обучения дочери французскому языку на сумму 440 тыс. руб., и после оплаты денежных средств половина из них сообщниками обвиняемой была возвращена ей на банковскую карту.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб, причиненный преступлением.

В СУ СКР поясняют, что в отношении сообщников преступления (компании, с которой женщина заключала договор) уголовное дело выделено в отдельное производство.

Андрей Васильев, Ульяновск