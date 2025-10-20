64% ижевчан оказывают финансовую помощь родителям, следует из опроса сервиса SuperJob. Каждый второй житель столицы Удмуртии считает, что взрослые дети обязаны поддерживать родителей в любых обстоятельствах, 34% поддерживают помощь только в тяжелых ситуациях, а 6% отвергают эту идею.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Мужчины чаще, чем женщины, выступают за безусловную помощь, в то время как женщины склоняются к помощи только в трудных ситуациях. С возрастом уменьшается доля тех, кто полностью отвергает помощь: с 10% среди молодежи до 4% среди респондентов старше 45 лет. Обладатели высшего образования чаще поддерживают безусловную помощь (53%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (45%). Больше всего же тех, кто уверен, что родителей нужно поддерживать материально в любом случае, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц (56%).

В реальной практике 18% ижевчан помогают родителям постоянно, 38% — время от времени, 8% — изредка. Лишь 13% не оказывают поддержки родителям и не получают ее от них, а 16% признались, что родители помогают им.

Анастасия Лопатина