«Татнефтехим» выплатил более 10,6 млн по облигациям

ООО «Татнефтехим», входящее в группу «Татнефть», завершило выплату доходов по биржевым облигациям серии 001-Р-02 за девятый купонный период. Общая сумма выплат инвесторам составила 10,6 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте раскрытия информации.

Размер купонного дохода по одной облигации составил 43 руб. 56 коп. Всего в обращении находилось 244 тыс. облигаций.

Компания «Татнефтехим» занимается оптовой торговлей топливом, а также производством и хранением нефтепродуктов.

Анна Кайдалова