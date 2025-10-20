В Оренбурге семейную пару задержали по подозрению в распространении наркотиков

В Оренбурге сотрудники УМВД России по Оренбургской области пресекли деятельность граждан 1987 и 1989 г. р., занимавшихся сбытом наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По информации ведомства, на ул. Есимова обнаружен тайник с 0,9 г мефедрона. На этом месте и задержали пару. При обыске квартиры, использовавшейся как склад и пункт фасовки, изъято еще 340 г различных наркотиков (241 сверток). Также обнаружены весы, упаковочные материалы, гипс и краски для маскировки закладок.

Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его супруге — запрет определенных действий. Возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева