На утверждение управляющего «Башкиравтодора» претендуют четыре ассоциации

Собрание кредиторов АО «Башкиравтодор», инициированное компанией «Битум», приняло решение выбрать временного управляющего банкротящегося предприятия из числа членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа (СРО АУ ЦФО). Ассоциация зарегистрирована в Москве. О решении собрания говорится в определении арбитражного суда Башкирии.

В то же время сам суд посчитал необходимым назначить саморегулируемую организацию с помощью случайного выбора. С помощью генерации чисел выбраны три ассоциации — Союз арбитражных управляющих «Правосознание» (Московская область), Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (Москва) и ассоциация «Эгида» (Тверь).

Таким образом, четыре ассоциации должны будут до 29 октября представить кандидатуру временного управляющего.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, принадлежит республике. Весной прошлого года в компании введено наблюдение, временным управляющим до июля этого года был Александр Путинцев, член ААУ «Содружество». 16 июля он отстранен от исполнения обязанностей, 24 июля на его место назначен Олег Рыкус, член «Центрп финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». В тот же день арбитражный суд Башкирии признал «Башкиравтодор» банкротом, а Олега Рыкуса назначил исполняющим обязанности конкурсного управляющего. 3 сентября решение о конкурсном производстве отменено, 15 сентября господин Рыкус освобожден от исполнения обязанностей управляющего.

Идэль Гумеров