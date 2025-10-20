Росстат показал «портрет» среднестатистического россиянина

Федеральная служба государственной статистики представила «портрет» среднестатистического россиянина по данным за 2024 год, сообщает РБК.

Среднестатистический мужчина в России имеет следующие параметры: рост — 162,9 см (с учетом всех возрастов), а вес — 74,1 кг. Россиянки в среднем весят 67 кг, при том что их средний рост составляет 159,5 см.

Из данных статистики следует, что 80,8% населения страны — русские (исходя из итогов всероссийской переписи населения в 2021 году). Женщин на 10 млн больше, чем мужчин (54% от общей численности населения против 46%). Средний возраст россиян — 41 год (у мужчин — 38 лет, у женщин — 43 года).

В 2024 году в браке состояли 63% мужчин и 54% женщин. У 49,3% семей есть легковой автомобиль, а 42% живут в двухкомнатных квартирах (среди граждан, проживающих в отдельных квартирах).

Среднестатистическая занятая в 2024 году — это женщина с высшим образованием, работающая в сфере торговли за 84 199 руб. Месячная заработная плата работников организаций составила в прошлом году 89 тыс. руб., что на 19% больше, чем в 2023-м. Реальные денежные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4%, считает Росстат.

В свободное время почти 78% россиян предпочитают отдыхать перед телевизором, 70% также проводят время с друзьями. Более 50% уделяют свободное время гаджетам, 34% проводят досуг за чтением, 24,5% занимаются различными хобби.