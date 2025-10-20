ФСБ: на Ставрополье предотвращен теракт в администрации Георгиевска

В Ставропольском крае ФСБ задержала жителя Георгиевска по подозрению в подготовке теракта в администрации муниципального округа. Мужчина 2000 года рождения придерживался радикальных взглядов, заявили в Центре общественных связей ведомства.

По версии ФСБ, подозреваемый установил контакт в Telegram с радикалами и вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации. По заданию куратора он «провел разведку места возможного совершения террористического акта», затем купил «компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства». Реализовать преступный план мужчина не успел, так как был задержан, утверждают в следствии.